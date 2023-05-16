*23:28JST 【市場反応】米5月NAHB住宅市場指数、予想外に上昇、ドル買い優勢

全米ホームビルダー協会が発表した5月NAHB住宅市場指数は50と、予想外に4月45から改善し、昨年7月来で最高となった。5カ月連続で上昇。

__NEW_LINE_米商務省が同時刻に発表した3月企業在庫は前月比－0.1％と予想外に2月+0.2％からマイナスに落ち込んだ。

__NEW_LINE_予想外に強い住宅市場指数を受け米国債相場は続落。10年債利回りは3.56％まで上昇した。ドル買いも強まりドル・円は136円40銭まで上昇し3日来の高値を更新。ユーロ・ドルは1.089ドルから1.0860ドルまで下落し日中安値を更新した。

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【経済指標】・米・3月企業在庫：前月比－0.1％（予想：0.0％、2月：+0.2％）・米・5月NAHB住宅市場指数：50（予想：45、4月：45）

__NEW_LINE_《KY》