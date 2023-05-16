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芝浦機 ストップ高買い気配、想定以上の大幅増益や増配が買いインパクトに
記事提供元：フィスコ
*11:24JST 芝浦機---ストップ高買い気配、想定以上の大幅増益や増配が買いインパクトに
芝浦機＜6104＞はストップ高買い気配。前日に23年3月期の決算を発表、営業利益は57.7億円で前期比36.1％増となり、従来計画の50億円を上振れる着地に。期末配当金も37.5円から70円に引き上げ、年間配当金は前期比32.5円増の107.5円となる。また、24年3月期営業利益は150億円で同2.6倍と大幅増益見通しに。年間配当金も前期比32.5円増の140円としている。想定以上の大幅増益や配当水準の向上がポジティブなインパクトにつながる。《ST》
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