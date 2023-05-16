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中四国最大級の音楽フェス「MONSTER baSH 2023」マキシマム ザ ホルモンら出演
中四国最大級の野外音楽フェスティバル「MONSTER baSH(モンスターバッシュ) 2023」が、2023年8月19日(土)・20日(日)に香川・国営讃岐まんのう公園にて開催される。
■野外音楽フェス“モンバス”とは
「MONSTER baSH」通称“モンバス”は、2000年にスタートした中四国最大級の野外ロックフェスティバルだ。2020年、2021年は開催中止となったものの、2022年には再び開催。木々や花々が彩りを添える芝生エリアに設置される「空海」と「龍神」の広大な2ステージで、アーティストたちが四国の音楽シーンを盛り上げた。
■出演アーティスト
2023年は、マキシマム ザ ホルモン、[Alexandros]、back number、Creepy Nuts、My Hair is Bad、Vaundyらが出演。中四国最大級の野外音楽フェスにふさわしい、人気アーティスト陣が会場を盛り上げる。
■8月19日(土)
10-FEET / クリープハイプ / Creepy Nuts / DISH// / Hakubi / HEY-SMITH / ヒグチアイ ハンバート ハンバート / indigo la End / カネヨリマサル / ケツメイシ / 巨匠(from KEYTALK) / LONGMAN / LOVE PSYCHEDELICO(Premium acoustic set) / マキシマム ザ ホルモン / MONGOL800 / moon drop / PEOPLE 1 / PRAY FOR ME SHISHAMO / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / ストレイテナー / SUPER BEAVER / Taku Muramatsu four color sessions / This is LAST / UNISON SQUARE GARDEN / Vaundy / w.o.d. / 水曜日のカンパネラ
■8月20日(日)
[Alexandros] / back number / CENT / Chilli Beans. / ハルカミライ 星グランマニエ(from 氣志團)/ ハンブレッダーズ / 家入レオ / ケプラ / 古墳シスターズ マハラージャン / マルシィ / milet / My Hair is Bad / ねぐせ。 / reGretGirl / 緑黄色社会 / Saucy Dog / -真天地開闢集団-ジグザグ / SIX LOUNGE /菅原卓郎 SESSION2023 / スキマスイッチ / 四星球 / TETORA / THE ORAL CIGARETTES / ウルフルズ / WurtS / 山本彩 / ヤングスキニー
■開催概要
野外ロックフェスティバル「MONSTER baSH 2023」
開催日：2023年8月19日(土)・20日(日)
時間：オープン 9:00/スタート 11:00[予定]
会場：国営讃岐まんのう公園(香川県仲多度郡まんのう町)
■チケット情報
オフィシャルHP先行：2023年5月12日(金)12:00〜5月21日(日)23:59
価格：1日券 12,000円/2日通し券 22,000円
※2日通し券は先行販売のみ。
※未就学児無料(保護者同伴条件)。
※小学生1日券5,000は当日会場販売のみ。
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