セグエグループ---ジュニパーネットワークスのJapan Distributor of the Yearを連続受賞

セグエグループ<3968>は12日、子会社のジェイズ・コミュニケーションが、ジュニパーネットワークス(本社:米国カリフォルニア州サニーベール)より、「Japan Distributor of the Year 2022」を受賞したことを発表。

ジェイズ・コミュニケーションは、ネットワークセキュリティに係るディストリビューション事業、インテグレーション事業、サービス事業を展開している。2022年はジュニパーネットワークスの「Mist」(AIにより商材切り分けが容易なWiFiソリューション)の販売を伸ばし、ジュニパーネットワークス製品の売上を前期比の約1.2倍増加させた。

「Japan Distributor of the Year」は、ジュニパーネットワークス製品の提供において最も優れた実績を収めた日本国内のディストリビューターに贈られる。ジェイズ・コミュニケーションは、高い技術力と営業力によりジュニパーネットワークスのビジネス拡大に寄与したことが高く評価され、2年連続で受賞となった。

ジェイズ・コミュニケーションは今後も、ジュニパーネットワークス製品を主力製品と位置付け、拡販を強化していく。