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兵機海運 2023年3月31日を基準日とする剰余金を配当
記事提供元：フィスコ
*13:05JST 兵機海運---2023年3月31日を基準日とする剰余金を配当
兵機海運＜9362＞は12日、2023年3月31日を基準日とする利益剰余金の配当を行うことを発表。
同社は、配当性向30％レベル又は１株当たり50円のいずれか高い基準での配当を方針とし、第80期の期末配当を１株につき115円とする。配当金総額は1.36億円である。効力発生日は、6月28日である。《YI》
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