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アミタＨＤ　一時ストップ安、23年12月期第1四半期の営業利益41.8％減、非鉄金属原料の取扱量減／新興市場スナップショット

2023年5月12日 12:45

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記事提供元：フィスコ

*12:45JST <2195> アミタＨＤ 802 -142
一時ストップ安をつけ、年初来安値を更新している。23年12月期第1四半期（23年1-3月）の営業利益を前年同期比41.8％減の0.81億円と発表している。旧・川崎循環資源製造所の取引分が総額計上から純額計上となったほか、姫路循環資源製造所での非鉄金属原料の取扱量減少などが響いた。販管費の増加も利益を縮小させる要因となった。通期予想は前期比27.0％増の7.74億円で据え置いたが、進捗率は10.5％にとどまっている。《ST》

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