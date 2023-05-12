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ＳＢＩインシュ　大幅に続伸、28年3月期の経常利益目標170億円、24年3月期配当予想は5円増配の15円／新興市場スナップショット

2023年5月12日 09:37

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記事提供元：フィスコ

*09:37JST <7326> ＳＢＩインシュ 983 +35
大幅に続伸。28年3月期の経常利益目標を170億円とする中期経営計画を策定している。保険事業のイノベーターとして顧客の便益を高める商品・サービスを提供する保険グループを目指す。23年3月期の経常利益実績は前期比6.5％増の63.08億円。生命保険事業が堅調に推移したことから増益を確保した。24年3月期予想は26.8％増の80.00億円。年間配当予想は15.00円とし、前期（10.00円）から増配する見通し。《ST》

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