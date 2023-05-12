関連記事
ＳＢＩインシュ 大幅に続伸、28年3月期の経常利益目標170億円、24年3月期配当予想は5円増配の15円／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:37JST <7326> ＳＢＩインシュ 983 +35
大幅に続伸。28年3月期の経常利益目標を170億円とする中期経営計画を策定している。保険事業のイノベーターとして顧客の便益を高める商品・サービスを提供する保険グループを目指す。23年3月期の経常利益実績は前期比6.5％増の63.08億円。生命保険事業が堅調に推移したことから増益を確保した。24年3月期予想は26.8％増の80.00億円。年間配当予想は15.00円とし、前期（10.00円）から増配する見通し。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- フォースタ 年初来安値、24年3月期の営業利益予想43.6％減、支援人数増や投資実行で／新興市場スナップショット 5/11 15:47
- JDSC 大幅反発、23年6月期の営業利益予想を上方修正、企業のIT投資拡大／新興市場スナップショット 5/11 15:42
- セレンディップ 大幅続伸、24年3月期の営業利益予想37.5％増、前期は会社計画上回る／新興市場スナップショット 5/11 15:38
- MTG 大幅に反発、23年9月期の営業利益予想を上方修正、ReFaブランドが好調／新興市場スナップショット 5/11 10:10
- ＨＣＨ 年初来高値、23年9月期中間の営業利益44.3％増、コンサル・受託開発投資など奏功／新興市場スナップショット 5/11 09:50