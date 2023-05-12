*02:21JST NY外為：ドル買い一服、金利低下、米30年債入札が好調で



米財務省は210億ドル規模の30年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは3.741％。テイルはマイナス1.5ベーシスポイント（BP）。過去6回入札平均はプラス0.2BP。応札倍率は2.43倍と、過去6回入札平均の2.35倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は72.43％と過去6回入札平均の68.5％を上回った。

好調な入札結果を受け米国債相場は続伸。米10年債利回りは朝方3.38％前後でもみ合った。ドル買いも一段落し、ドル・円は134円45銭で伸び悩んだ。《KY》