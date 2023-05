*16:32JST 飯野海運---中期経営計画 「The Adventure to Our Sustainable Future」 策定

飯野海運<9119>は9日、中期経営計画 「The Adventure to Our Sustainable Future」の策定を発表した。

長期目標として前中期経営計画からIINO VISION for 2030を受け継ぎ、新中期経営計画のテーマはポートフォリオ経営とカーボンニュートラルへの挑戦、期間は2023年4月から2026年3月(3年間)としている。経済的価値の創造における重点戦略は、成長事業への経営資源配分、グローバル事業の拡張、環境配慮への取組みと投資推進で、これらを通して事業ポートフォリオ経営の推進を目指す。社会的価値の創造における重点戦略は、脱炭素社会の実現に向けた計画策定と実行、人的資本の強化、人権尊重への対応で、これらを通してマテリアリティの克服に取り組む。

2025年度財務数値目標の経常利益は130-140億円、ROICは4-5%、ROEは9-10%、D/E Ratioは最大1.5倍。

非財務数値目標の重大事故発生件数は0件、温室効果ガス削減率は2030年に海運業が対20年で20%、不動産業が対13年で75%、2050年全社ネットゼロ。海外短期研修・海外駐在経験者は2025年度末累計75名以上、人権研修受講率は2023-2025年度で100%。