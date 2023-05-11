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フォースタ 年初来安値、24年3月期の営業利益予想43.6％減、支援人数増や投資実行で／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*15:47JST <7089> フォースタ 1481 -278
年初来安値。24年3月期の営業利益予想を前期比43.6％減の3.30億円と発表している。売上高予想は10.0％増の33.00億円と拡大するものの、タレントエージェンシー事業で既存顧客の支援人数増加を図るほか、オープンイノベーション事業でシナジー創出を実現するための投資を実行することなどから減益となる見込み。23年3月期の営業利益はタレントエージェンシー事業などが伸長し、19.8％増の5.85億円で着地した。《TY》
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