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前日に動いた銘柄 part1 三菱ロジスネクスト、True Data、日本冶金工業など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 三菱ロジスネクスト、True Data、日本冶金工業など
銘柄名<コード>10日終値⇒前日比
住友理工＜5191＞ 779 +37
24年3月期営業利益15.3％増予想と発表。
旭化成＜3407＞ 1001.5 +35.5
24年3月期営業利益24.7％増予想と発表。
三菱ロジスネクスト＜7105＞ 1162 +121
24年3月期営業利益70.0％増予想と発表。
川崎重＜7012＞ 2874 -110
24年3月期事業利益8.6％減予想と発表。
コニカミノルタ＜4902＞ 548 -27
23年3月期損益見込みを下方修正。
True Data＜4416＞ 665 +100
Youtube広告の売上効果を検証する新サービス「Poswell」の提供開始へ。
山田コンサルティンググループ＜4792＞ 1975 +400
大幅増益・増配見通しを高評価。
日本冶金工業＜5480＞ 4560 +560
ガイダンスはコンセンサス上振れで自社株買いも発表。
丸井グループ＜8252＞ 2496 +330
高水準の自社株買い実施発表がインパクトに。
世紀東急工業＜1898＞ 1260 +165
株主還元方針変更に伴う今期の大幅増配を引き続き評価。
トーモク＜3946＞ 1883 +234
今期大幅増益・増配計画をポジティブ視。
スクロール＜8005＞ 890 +91
株主還元方針変更などもポジティブ視。
テクマトリックス＜3762＞ 1826 +205
今期の営業増益見通しをポジティブ材料視。
JMDC＜4483＞ 5500 +595
今期大幅増益見通しに安心感先行。
ラウンドワン＜4680＞ 648 +58
今期大幅増益見通しをポジティブに評価。
横河電機＜6841＞ 2472 +220
大規模な自社株買いの実施発表を好材料視。
シグマクシス＜6088＞ 1209 +107
連続増益見通しや増配を好感。
カナミックネットワーク＜3939＞ 501 +38
上半期大幅増益決算を評価。
ニチレイ＜2871＞ 3010 +169
今期の大幅増配計画などを評価。
ひらまつ＜2764＞ 326 +2
決算発表接近での期待感続く。
東リ<7971> 312 +15
今期経常増益見通しで安心感。
新明和工業<7224> 1283 +61
今期の2ケタ増益見通しを好感へ。
中山製鋼所<5408> 855 +28
9日は決算受けて急速に伸び悩んだが。
アドウェイズ<2489> 701 +34
決算受けて急落後は押し目買い優勢の展開続く。
ニトリHD<9843> 18240 +800
市場想定上回る利益創出力を評価へ。
インフロニアHD<5076> 1192 +38
業績上方修正を引き続き評価。
三菱商事<8058> 5342 +192
増配計画や自社株買いなど株主還元策を評価。
レノバ<9519> 1626 -350
今期の営業大幅減益見通しにネガティブサプライズ。
メディカルシステムネットワーク<4350> 395 -59
スタンダード市場への移行を発表。
NTN<6472> 310 -35
前期業績予想を下方修正。
セイコーグループ<8050> 2741 -289
今期業績見通しはコンセンサスに届かず。
BEENOS<3328> 1929 -219
上半期の低い業績進捗率をマイナス視。
大平洋金属<5541> 1679 -194
今期の連続営業赤字見通しを嫌気。
三菱自動車工業<7211> 477 -52
想定以上の今期大幅減益見通しを嫌気。
新日本科学<2395> 2230 -168
今期業績見通しを引き続きマイナス視で。《CS》
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