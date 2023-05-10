デコルテＨＤ　年初来安値、23年9月期中間の営業利益39.2％減、前年の固定資産譲渡の反動／新興市場スナップショット

*13:41JST <7372> デコルテＨＤ 944 -33

年初来安値。23年9月期第2四半期累計（22年10月-23年3月）の営業利益を前年同期比39.2％減の5.54億円と発表している。フォトウエディングサービスでの撮影単価上昇やリゾート型店舗の好調を受けて売上収益は14.6％増の29.65億円と堅調に推移したが、前年同期に固定資産譲渡益を計上した反動で減益となった。通期予想は前期比10.4％減の12.33億円で据え置いている。《ST》