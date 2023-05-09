イルグルム　大幅に反落、23年9月期の営業利益予想を下方修正、期末配当予想も7.40円に減額修正／新興市場スナップショット

*13:07JST <3690> イルグルム 639 -69

大幅に反落。23年9月期の営業利益予想を従来の4.00億円から2.80億-3.30億円（前期実績3.92億円）に下方修正している。大手媒体の寡占化が進むなどメディア環境の変化に伴い、利益率の高い主力サービスの広告効果測定プラットフォーム「アドエビス」の新規獲得が想定を下回っているため。併せて期末配当を従来予想の7.80円から7.40円（前期末実績7.00円）に減額修正した。《ST》