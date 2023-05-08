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東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ
鉱業が下落率トップ。そのほか銀行業、化学工業、石油・石炭製品、保険業なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほかパルプ・紙、海運業、鉄鋼、建設業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 空運業 ／ 232.78 ／ 1.66
2. パルプ・紙 ／ 464.12 ／ 1.38
3. 海運業 ／ 1,117.19 ／ 1.29
4. 鉄鋼 ／ 607.72 ／ 1.10
5. 建設業 ／ 1,305.88 ／ 0.92
6. 不動産業 ／ 1,460.5 ／ 0.83
7. 電力・ガス業 ／ 388.89 ／ 0.70
8. 陸運業 ／ 2,047.75 ／ 0.61
9. 非鉄金属 ／ 1,107.31 ／ 0.61
10. その他製品 ／ 3,874.06 ／ 0.55
11. 水産・農林業 ／ 496.26 ／ 0.45
12. 精密機器 ／ 10,127.51 ／ 0.34
13. 金属製品 ／ 1,198.6 ／ 0.33
14. 繊維業 ／ 665.57 ／ 0.30
15. 卸売業 ／ 2,598.42 ／ 0.29
16. ゴム製品 ／ 3,859.23 ／ 0.25
17. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,323.08 ／ 0.22
18. ガラス・土石製品 ／ 1,149.57 ／ 0.14
19. 機械 ／ 2,393.32 ／ 0.02
20. 食料品 ／ 1,984.46 ／ -0.08
21. 証券業 ／ 354.24 ／ -0.15
22. 情報・通信業 ／ 4,937.64 ／ -0.21
23. サービス業 ／ 2,504.08 ／ -0.39
24. 小売業 ／ 1,493.16 ／ -0.40
25. 電気機器 ／ 3,643.1 ／ -0.42
26. その他金融業 ／ 731.46 ／ -0.45
27. 輸送用機器 ／ 3,246.45 ／ -0.45
28. 医薬品 ／ 3,551.19 ／ -0.51
29. 保険業 ／ 1,344.32 ／ -0.55
30. 石油・石炭製品 ／ 1,120.79 ／ -0.80
31. 化学工業 ／ 2,186.46 ／ -0.83
32. 銀行業 ／ 193.59 ／ -1.27
33. 鉱業 ／ 430.58 ／ -1.71《CS》
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