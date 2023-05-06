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Saucy Dogの最新ミニアルバム、「怪物たちよ」「紫苑」を含む全7曲収録予定

2023年5月6日 17:18

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記事提供元：ファッションプレス

　Saucy Dog(サウシードッグ)が、最新アルバムを2023年7月19日(水)にCD発売する。

■Saucy Dogの最新ミニアルバム

　Saucy Dogは、「いつか」「シンデレラボーイ」などで人気を集める3ピースギターロックバンド。2023年11月からは、キャリア最大規模の全国アリーナツアーを開催することで注目を集めている。

　そんなSaucy Dogが、7枚目となる最新ミニアルバムをリリース。CDには、映画『スクロール』主題歌の「怪物たちよ」、全国高校サッカー選手大会の応援歌「現在を生きるのだ。」、アニメ映画『君を愛したひとりの僕へ』の主題歌「紫苑」、同映画の挿入歌「サマーデイドリーム」の4曲を含めた、全7曲を収録する予定だ。

なお、アルバムのタイトルや収録曲の詳細は随時発表予定。今後のアナウンスを楽しみに待ちたい。

【詳細】
Saucy Dog 最新アルバム(タイトル未定)
CD発売日：2023年7月19日(水)
価格：1,980円
＜収録内容＞
「紫苑」「現在を生きるのだ。」「怪物たちよ」「サマーデイドリーム」含む全7曲。
※CDにはボーナストラック収録予定。(計8曲)

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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