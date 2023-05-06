関連記事
Saucy Dogの最新ミニアルバム、「怪物たちよ」「紫苑」を含む全7曲収録予定
記事提供元：ファッションプレス
Saucy Dog(サウシードッグ)が、最新アルバムを2023年7月19日(水)にCD発売する。
■Saucy Dogの最新ミニアルバム
Saucy Dogは、「いつか」「シンデレラボーイ」などで人気を集める3ピースギターロックバンド。2023年11月からは、キャリア最大規模の全国アリーナツアーを開催することで注目を集めている。
そんなSaucy Dogが、7枚目となる最新ミニアルバムをリリース。CDには、映画『スクロール』主題歌の「怪物たちよ」、全国高校サッカー選手大会の応援歌「現在を生きるのだ。」、アニメ映画『君を愛したひとりの僕へ』の主題歌「紫苑」、同映画の挿入歌「サマーデイドリーム」の4曲を含めた、全7曲を収録する予定だ。
なお、アルバムのタイトルや収録曲の詳細は随時発表予定。今後のアナウンスを楽しみに待ちたい。
【詳細】
Saucy Dog 最新アルバム(タイトル未定)
CD発売日：2023年7月19日(水)
価格：1,980円
＜収録内容＞
「紫苑」「現在を生きるのだ。」「怪物たちよ」「サマーデイドリーム」含む全7曲。
※CDにはボーナストラック収録予定。(計8曲)
スポンサードリンク
関連キーワード
スポンサードリンク
- 羊文学の新曲「FOOL」テレビドラマ『往生際の意味を知れ！』エンディング主題歌に 4/29 16:34
- Creepy Nutsの全国ライブツアー2023「生業」ゲストを招いて東京・大阪ほか5都市で 4/26 11:18
- sumikaの新曲「Starting Over」アニメ「MIX MEISEI STORY」OPテーマ 4/25 11:08
- Official髭男dismの新曲「TATTOO」山田裕貴主演の金曜ドラマ主題歌に 4/24 16:29
- 野外音楽フェス「グリーンルームフェスティバル'23」横浜赤レンガ地区で 4/18 11:05