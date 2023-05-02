*08:22JST 5/2

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29123.18、+266.74）

・SOX指数は上昇（3019.09、+24.12）

・シカゴ日経先物は上昇（29330、大阪比+170）

・1ドル＝137.40-50円

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・NYダウは下落（34051.70、-46.46）

・ナスダック総合指数は下落（12212.60、-13.99）

・VIX指数は上昇（16.08、+0.30）

・米原油先物は下落（75.66、-1.12）

・米長期金利は上昇

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・マネタリーベース（4月）

・日銀営業毎旬報告（4月30日現在）

・ファーストリテ＜9983＞の国内ユニクロ売上高（4月）

・JT＜2914＞、三井物＜8031＞、JAL＜9201＞など決算発表

・豪オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・香港GDP（1-3月）

・ユーロ圏マネーサプライ（3月）

・ユーロ圏製造業PMI（4月）

・ユーロ圏消費者物価コア指数（4月）

・欧州中央銀行（ECB）がユーロ圏銀行融資調査

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル製造業PMI（4月）

・ブラジル貿易収支（4月）

・米JOLT求人件数（3月）

・米製造業受注（3月）

・米レッドブック週間小売売上高（先週）

・日系自動車各社の米新車販売（4月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）（3日まで）

・アジア開発銀行（ADB）年次総会（5日まで）

・中国とベトナムは休場《ST》