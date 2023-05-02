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5/2の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:22JST 5/2
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29123.18、+266.74）
・SOX指数は上昇（3019.09、+24.12）
・シカゴ日経先物は上昇（29330、大阪比+170）
・1ドル＝137.40-50円
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・NYダウは下落（34051.70、-46.46）
・ナスダック総合指数は下落（12212.60、-13.99）
・VIX指数は上昇（16.08、+0.30）
・米原油先物は下落（75.66、-1.12）
・米長期金利は上昇
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・マネタリーベース（4月）
・日銀営業毎旬報告（4月30日現在）
・ファーストリテ＜9983＞の国内ユニクロ売上高（4月）
・JT＜2914＞、三井物＜8031＞、JAL＜9201＞など決算発表
・豪オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・香港GDP（1-3月）
・ユーロ圏マネーサプライ（3月）
・ユーロ圏製造業PMI（4月）
・ユーロ圏消費者物価コア指数（4月）
・欧州中央銀行（ECB）がユーロ圏銀行融資調査
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル製造業PMI（4月）
・ブラジル貿易収支（4月）
・米JOLT求人件数（3月）
・米製造業受注（3月）
・米レッドブック週間小売売上高（先週）
・日系自動車各社の米新車販売（4月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）（3日まで）
・アジア開発銀行（ADB）年次総会（5日まで）
・中国とベトナムは休場《ST》
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