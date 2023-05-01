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出来高変化率ランキング（14時台）～iSJリートがランクイン

2023年5月1日 14:53

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記事提供元：フィスコ

*14:53JST 出来高変化率ランキング（14時台）～iSJリートがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月1日　14:46　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2521＞ 上場米HE　　　　 　2576930 　77412　 3228.85% 0.95%
＜9552＞ M＆A総研HD　　 　5148600 　447840　 1049.65% -19.82%
＜8746＞ 第一商品　　　　　 　3251100 　319060　 918.96% -7.5%
＜1557＞ SPDR500　　 　70063 　7087.8　 888.50% 2.28%
＜2410＞ キャリアDC　　　 　521100 　55840　 833.20% -17.36%
＜6391＞ 加地テック　　　　 　25100 　3360　 647.02% 7.92%
＜2237＞ iFSPWブ　　　 　9452 　1554.8　 507.92% 1.82%
＜1950＞ 日本電設　　　　　 　398600 　65900　 504.86% 12.59%
＜2630＞ MX米SP有　　　 　34984 　5794.8　 503.71% 0.99%
＜4318＞ クイック　　　　　 　349100 　60920　 473.05% 9.53%
＜3496＞ アズーム　　　　　 　260200 　46600　 458.37% 8.66%
＜6696＞ トラースOP　　　 　544400 　97880　 456.19% -2%
＜2492＞ インフォMT　　　 　5383400 　1027960　 423.70% 10%
＜3667＞ enish　　　　 　3064900 　585360　 423.59% 11.89%
＜1476＞* iSJリート　　　 　363421 　70823.2　 413.14% -0.1%
＜1345＞ 上場Jリート　　　 　222600 　43700　 409.38% -0.16%
＜7947＞ エフピコ　　　　　 　617000 　122040　 405.57% -8.9%
＜4220＞ リケンテクノス　　 　566100 　112100　 405.00% 3.62%
＜2634＞ 野村SPH有　　　 　198570 　39524　 402.40% 0.98%
＜2148＞ ITM　　　　　　 　208800 　42820　 387.62% -6.71%
<7727> オーバル　　　　　 　1873300 　391880　 378.03% 4.2%
<4626> 太陽HD　　　　　 　359900 　75380　 377.45% 6.34%
<3911> Aiming　　　 　8654200 　1820000　 375.51% 17.54%
<3341> 日本調剤　　　　　 　320400 　69360　 361.94% -6.57%
<6701> NEC　　　　　　 　4464300 　1006460　 343.56% 14.2%
<2435> シダー　　　　　　 　8062200 　1875120　 329.96% -6.36%
<4385> メルカリ　　　　　 　26341600 　6154900　 327.98% 15.27%
<6961> エンプラス　　　　 　209500 　49660　 321.87% -10.3%
<2811> カゴメ　　　　　　 　783600 　200140　 291.53% 8.18%
<8056> BIPROGY　　 　879000 　224760　 291.08% 3.82%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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