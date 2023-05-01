*14:53JST 出来高変化率ランキング（14時台）～iSJリートがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月1日 14:46 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2521＞ 上場米HE 2576930 77412 3228.85% 0.95%

＜9552＞ M＆A総研HD 5148600 447840 1049.65% -19.82%

＜8746＞ 第一商品 3251100 319060 918.96% -7.5%

＜1557＞ SPDR500 70063 7087.8 888.50% 2.28%

＜2410＞ キャリアDC 521100 55840 833.20% -17.36%

＜6391＞ 加地テック 25100 3360 647.02% 7.92%

＜2237＞ iFSPWブ 9452 1554.8 507.92% 1.82%

＜1950＞ 日本電設 398600 65900 504.86% 12.59%

＜2630＞ MX米SP有 34984 5794.8 503.71% 0.99%

＜4318＞ クイック 349100 60920 473.05% 9.53%

＜3496＞ アズーム 260200 46600 458.37% 8.66%

＜6696＞ トラースOP 544400 97880 456.19% -2%

＜2492＞ インフォMT 5383400 1027960 423.70% 10%

＜3667＞ enish 3064900 585360 423.59% 11.89%

＜1476＞* iSJリート 363421 70823.2 413.14% -0.1%

＜1345＞ 上場Jリート 222600 43700 409.38% -0.16%

＜7947＞ エフピコ 617000 122040 405.57% -8.9%

＜4220＞ リケンテクノス 566100 112100 405.00% 3.62%

＜2634＞ 野村SPH有 198570 39524 402.40% 0.98%

＜2148＞ ITM 208800 42820 387.62% -6.71%

<7727> オーバル 1873300 391880 378.03% 4.2%

<4626> 太陽HD 359900 75380 377.45% 6.34%

<3911> Aiming 8654200 1820000 375.51% 17.54%

<3341> 日本調剤 320400 69360 361.94% -6.57%

<6701> NEC 4464300 1006460 343.56% 14.2%

<2435> シダー 8062200 1875120 329.96% -6.36%

<4385> メルカリ 26341600 6154900 327.98% 15.27%

<6961> エンプラス 209500 49660 321.87% -10.3%

<2811> カゴメ 783600 200140 291.53% 8.18%

<8056> BIPROGY 879000 224760 291.08% 3.82%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》