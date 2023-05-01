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5/1の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:35JST 5/1
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28856.44、+398.76）
・NYダウは上昇（34098.16、+272.00）
・ナスダック総合指数は上昇（12226.58、+84.35）
・シカゴ日経先物は上昇（29065、大阪比+195）
・1ドル＝136.20-30円
・SOX指数は上昇（2994.97、+53.38）
・VIX指数は低下（15.78、-1.25）
・米原油先物は上昇（76.78、+2.02）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・新車販売（4月）
・消費動向調査（4月）
・米製造業PMI（4月）
・米建設支出（3月）
・米ISM製造業景況指数（4月）
・中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、タイ、ベトナム、インドネシア、マレー
シア、インド、トルコ、ロシア、独、仏、英、スイス、オランダ、ノルウェー、スペ
イン、南アフリカ、メキシコ、ブラジルなどは休場《ST》
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