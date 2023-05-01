*08:35JST 5/1

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28856.44、+398.76）

・NYダウは上昇（34098.16、+272.00）

・ナスダック総合指数は上昇（12226.58、+84.35）

・シカゴ日経先物は上昇（29065、大阪比+195）

・1ドル＝136.20-30円

・SOX指数は上昇（2994.97、+53.38）

・VIX指数は低下（15.78、-1.25）

・米原油先物は上昇（76.78、+2.02）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・新車販売（4月）

・消費動向調査（4月）

・米製造業PMI（4月）

・米建設支出（3月）

・米ISM製造業景況指数（4月）

・中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、タイ、ベトナム、インドネシア、マレー

シア、インド、トルコ、ロシア、独、仏、英、スイス、オランダ、ノルウェー、スペ

イン、南アフリカ、メキシコ、ブラジルなどは休場《ST》