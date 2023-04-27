ニューラル　ストップ高買い気配、ソニーと資本業務提携、調達資金の6.62億円は研究開発費に充当／新興市場スナップショット

*09:36JST <4056> ニューラル 1115 カ -

ストップ高買い気配。ソニーグループ＜6758＞傘下のソニーと資本業務提携契約を締結すると発表している。サイネージ関連事業やAIを利用した人体の態度検知関連事業、人材育成及び人材交流で協力する。併せて両社の提携の深化に関する検討や協議を進める。また、新株69万株を発行し、ソニーに割り当てる。第三者割当後のソニーの持株比率は4.56％となる。調達資金の約6.62億円は研究開発費に充当する。《ST》