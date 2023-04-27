*08:27JST 4/27

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（11854.35、+55.19）

・SOX指数は上昇（2922.99、+16.71）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・日経平均は下落（28416.47、-203.60）

・NYダウは下落（33301.87、-228.96）

・シカゴ日経先物は下落（28315、大阪比-95）

・1ドル＝133.50-60円

・米原油先物は下落（74.30、-2.77）

・VIX指数は上昇（18.84、+0.08）

・米長期金利は上昇

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・貿易統計（4月上旬）

・国債買いオペ

・景気動向指数改定値（2月）

・日銀金融政策決定会合（1日目）

・衆院本会議

・経済同友会の新浪会長が記者会見

・日本取引所グループの山道CEOが記者会見

・信越化＜4063＞、日立＜6501＞、キーエンス＜6861＞、デンソー＜6902＞、JR東＜9020＞など

決算発表

・中国工業利益（3月）

・トルコ中央銀行が政策金利発表

・ユーロ圏景況感指数（4月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（4月）

・ブラジルFGVインフレIGPM（4月）

・ブラジルIBGEサービス部門売上高（2月）

・ブラジル中央政府財政収支（3月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米GDP速報値（1-3月）

・米中古住宅販売成約指数（3月）

・アマゾン、インテルなど決算発表

・韓国の尹錫悦大統領が米連邦議会で演説

・南北朝鮮板門店宣言から5年

・米7年物国債入札

・イタリア5年物と10年物国債入札

・南アフリカは休場《ST》