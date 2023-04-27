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4/27の強弱材料
*08:27JST 4/27
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（11854.35、+55.19）
・SOX指数は上昇（2922.99、+16.71）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・日経平均は下落（28416.47、-203.60）
・NYダウは下落（33301.87、-228.96）
・シカゴ日経先物は下落（28315、大阪比-95）
・1ドル＝133.50-60円
・米原油先物は下落（74.30、-2.77）
・VIX指数は上昇（18.84、+0.08）
・米長期金利は上昇
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・貿易統計（4月上旬）
・国債買いオペ
・景気動向指数改定値（2月）
・日銀金融政策決定会合（1日目）
・衆院本会議
・経済同友会の新浪会長が記者会見
・日本取引所グループの山道CEOが記者会見
・信越化＜4063＞、日立＜6501＞、キーエンス＜6861＞、デンソー＜6902＞、JR東＜9020＞など
決算発表
・中国工業利益（3月）
・トルコ中央銀行が政策金利発表
・ユーロ圏景況感指数（4月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（4月）
・ブラジルFGVインフレIGPM（4月）
・ブラジルIBGEサービス部門売上高（2月）
・ブラジル中央政府財政収支（3月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米GDP速報値（1-3月）
・米中古住宅販売成約指数（3月）
・アマゾン、インテルなど決算発表
・韓国の尹錫悦大統領が米連邦議会で演説
・南北朝鮮板門店宣言から5年
・米7年物国債入札
・イタリア5年物と10年物国債入札
・南アフリカは休場《ST》
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