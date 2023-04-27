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NY外為：ドル買戻し続く、米5年債入札は堅調
記事提供元：フィスコ
*02:23JST NY外為：ドル買戻し続く、米5年債入札は堅調
米財務省は480億ドル規模の5年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは3.5％。テイルはマイナス0.6ベーシスポイント（BP）で、過去6回入札平均に一致。応札倍率は2.54倍と、過去6回入札平均の2.49倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は69.1％と過去6回入札平均の68.8％を上回った。
堅調な入札結果を受け米国債相場は反落。米10年債利回りは朝方3.37％まで低下後、3.45％まで上昇した。ドルも買戻しが引き続き優勢で、ドル・円は133円02銭まで下落後、133円85銭まで再び上昇。ユーロ・ドルは1.1095ドルの高値から1.1035ドルへ反落した。《KY》
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