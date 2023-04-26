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東証業種別ランキング：銀行業が下落率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：銀行業が下落率トップ
銀行業が下落率トップ。そのほか証券業、機械、電気機器、海運業なども下落。一方、建設業が上昇率トップ。そのほか食料品、不動産業、鉱業も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 建設業 ／ 1,268.23 ／ 1.58
2. 食料品 ／ 1,946.4 ／ 0.20
3. 不動産業 ／ 1,435.9 ／ 0.08
4. 鉱業 ／ 428.33 ／ 0.01
5. 鉄鋼 ／ 588.37 ／ -0.13
6. 電力・ガス業 ／ 372.58 ／ -0.17
7. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,270.19 ／ -0.20
8. 石油・石炭製品 ／ 1,106.48 ／ -0.22
9. 情報・通信業 ／ 4,832.14 ／ -0.33
10. 水産・農林業 ／ 482.18 ／ -0.35
11. 空運業 ／ 224.52 ／ -0.39
12. 陸運業 ／ 1,993.54 ／ -0.41
13. 化学工業 ／ 2,164.75 ／ -0.57
14. その他製品 ／ 3,774.01 ／ -0.67
15. 非鉄金属 ／ 1,080.15 ／ -0.67
16. 小売業 ／ 1,478.25 ／ -0.71
17. ガラス・土石製品 ／ 1,139.51 ／ -0.73
18. 繊維業 ／ 651.76 ／ -0.74
19. パルプ・紙 ／ 452.24 ／ -0.79
20. 医薬品 ／ 3,503.58 ／ -0.82
21. 輸送用機器 ／ 3,127.04 ／ -0.86
22. 卸売業 ／ 2,544.88 ／ -0.88
23. ゴム製品 ／ 3,731.92 ／ -0.96
24. 精密機器 ／ 9,673.96 ／ -0.98
25. 金属製品 ／ 1,174.31 ／ -1.05
26. サービス業 ／ 2,479.94 ／ -1.10
27. その他金融業 ／ 719.08 ／ -1.12
28. 保険業 ／ 1,317.52 ／ -1.13
29. 海運業 ／ 1,146.37 ／ -1.25
30. 電気機器 ／ 3,532.32 ／ -1.49
31. 機械 ／ 2,280.21 ／ -1.54
32. 証券業 ／ 367.65 ／ -1.64
33. 銀行業 ／ 192.12 ／ -2.05《CS》
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