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NY外為：ドル高止まり、米早期の利上げ停止観測が後退
記事提供元：フィスコ
*00:26JST NY外為：ドル高止まり、米早期の利上げ停止観測が後退
NY外為市場でドルは高止まりとなった。朝方発表された米・4月PMI速報値の予想を上回った結果を受け、米連邦準備制度理事会（FRB）の早期の利上げ停止観測に伴うドル売りが一段落。
2年債利回りは4.1％から4.198％まで上昇後も高水準で推移。ドル買いも継続し、ドル・円は134円35-40銭とドルの高値圏で推移した。ユーロ・ドルは1.0975-80ドルで伸び悩んだ。《KY》
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