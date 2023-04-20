*07:27JST NY原油：下落で79.24ドル、ドル高などを意識した売りが強まる

NY原油先物6月限は下落（NYMEX原油6月限終値：79.24 ↓1.66）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比－1.66ドルの79.24ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは78.53ドル-81.24ドル。アジア市場の序盤に81.24ドルまで買われたが、ドル高や米長期金利の高止まりを意識した売りが強まり、米国市場の前半にかけて78.53ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に79ドル台で推移。《CS》