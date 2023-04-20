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今日の注目スケジュール：貿易収支、米中古住宅販売件数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、米中古住宅販売件数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 貿易収支(3月) -1兆2408億円 -8977億円
08:50 輸入(3月) 11.9％ 8.3％
08:50 輸出(3月) 3.0％ 6.5％
13:30 第3次産業活動指数(2月) 0.3％ 0.9％
15:00 工作機械受注(3月) -15.2％
日銀支店長会議
地域経済報告(さくらリポート)(4月、日本銀行)
日銀各地域からみた景気の現状(2023年4月支店長会議における報告)
南海化学が東証スタンダードに新規上場(公開価格:1740円)
＜海外＞
07:45 NZ・消費者物価指数(1-3月) 7.0％ 7.2％
10:00 中・SWIFTグローバル支払い元建て(3月) 2.19％
10:15 中・1年物ローンプライムレート(LPR) 3.65％ 3.65％
10:15 中・5年物ローンプライムレート(LPR) 4.30％ 4.30％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 23.9万件
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(4月) -19.0 -23.2
23:00 米・中古住宅販売件数(3月) 450万件 458万件
23:00 米・景気先行指数(3月) -0.4％ -0.3％
23:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(4月) -19.2
米・ウォラー連邦準備制度理事会(FRB)理事が講演
米・クリーブランド連銀総裁が講演
米・アトランタ連銀総裁が講演
欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(3月会合)
米・5年物物価連動債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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