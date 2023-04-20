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今日の注目スケジュール：貿易収支、米中古住宅販売件数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など

2023年4月20日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、米中古住宅販売件数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　貿易収支(3月)　-1兆2408億円　-8977億円
08:50　輸入(3月)　11.9％　8.3％
08:50　輸出(3月)　3.0％　6.5％
13:30　第3次産業活動指数(2月)　0.3％　0.9％
15:00　工作機械受注(3月)　　-15.2％


日銀支店長会議

地域経済報告(さくらリポート)(4月、日本銀行)

日銀各地域からみた景気の現状(2023年4月支店長会議における報告)

南海化学が東証スタンダードに新規上場(公開価格:1740円)


＜海外＞
07:45　NZ・消費者物価指数(1-3月)　7.0％　7.2％
10:00　中・SWIFTグローバル支払い元建て(3月)　　2.19％
10:15　中・1年物ローンプライムレート(LPR)　3.65％　3.65％
10:15　中・5年物ローンプライムレート(LPR)　4.30％　4.30％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　23.9万件
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(4月)　-19.0　-23.2
23:00　米・中古住宅販売件数(3月)　450万件　458万件
23:00　米・景気先行指数(3月)　-0.4％　-0.3％
23:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(4月)　　-19.2


米・ウォラー連邦準備制度理事会(FRB)理事が講演

米・クリーブランド連銀総裁が講演

米・アトランタ連銀総裁が講演

欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(3月会合)

米・5年物物価連動債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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