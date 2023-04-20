*02:30JST NY外為：ドル堅調、米金利再び上昇、20年債入札が低調

米財務省は120億ドル規模の20年債入札を実施した。

結果で最高落札利回りは3.920％でテイルはプラス0.2BPだった。過去6回入札平均はマイナス0.7BP。応札倍率は2.66倍と、過去6回入札平均の2.64倍を上回り需要は強かった。

外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は68.72％と、過去6回入札平均の71.7％を上回った。

テイルが冴えず低調な結果を受け米国債相場は軟調推移を維持。10年債利回りは伸び悩んでいるものの3.61％で推移した。

ドル・円は134円75－80銭で高止まりとなった。《KY》