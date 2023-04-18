*07:30JST NY原油：反落で80.83ドル、ドル高などを嫌気

NY原油先物6月限は反落（NYMEX原油6月限終値：80.83 ↓1.60）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比－1.60ドルの80.83ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは80.46ドル-82.62ドル。アジア市場で82.62ドルまで買われたが、ロンドン市場で82ドルを下回り、米国市場で81ドルを割り込んだ。ドル高や米長期金利の上昇を受けてポジション調整的な売りが優勢となった。通常取引終了後の時間外取引では主に81ドルを挟んだ水準で推移。《CS》