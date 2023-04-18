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今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、英失業率など

2023年4月18日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、英失業率など
＜国内＞
14:00　首都圏新築分譲マンション(3月)　　-20.4％


G7外相会合、林外相が議長国として記者会見

ジェノバが東証グロースに新規上場(公開価格:470円)


＜海外＞
11:00　中・GDP(1-3月)　3.8％　2.9％
11:00　中・鉱工業生産指数(3月)　4.0％　2.4％
11:00　中・小売売上高(3月)　7.0％　3.5％
11:00　中・不動産投資(3月)　-4.7％　-5.7％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(3月)　5.7％　5.5％
11:00　中・調査失業率(3月)　5.5％　5.6％
15:00　英・失業率(3月)　　3.8％
15:00　英・ILO失業率(3カ月)(2月)　3.8％　3.7％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.41％
18:00　欧・ユーロ圏貿易収支(2月)　　-306億ユーロ
18:00　独・ZEW期待指数(4月)　15　13
21:30　加・消費者物価指数(3月)　　5.2％
21:30　米・住宅着工件数(3月)　140.0万戸　145.0万戸
21:30　米・住宅建設許可件数(3月)　146.0万戸　155.0万戸


欧・非公式欧州連合(欧)環境相会合(19日まで)

ノルウェー・議会が政府系ファンド(SWF)巡る公聴会開催

中・上海モーターショー(27日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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