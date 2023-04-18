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今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、英失業率など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、英失業率など
＜国内＞
14:00 首都圏新築分譲マンション(3月) -20.4％
G7外相会合、林外相が議長国として記者会見
ジェノバが東証グロースに新規上場(公開価格:470円)
＜海外＞
11:00 中・GDP(1-3月) 3.8％ 2.9％
11:00 中・鉱工業生産指数(3月) 4.0％ 2.4％
11:00 中・小売売上高(3月) 7.0％ 3.5％
11:00 中・不動産投資(3月) -4.7％ -5.7％
11:00 中・固定資産投資(都市部)(3月) 5.7％ 5.5％
11:00 中・調査失業率(3月) 5.5％ 5.6％
15:00 英・失業率(3月) 3.8％
15:00 英・ILO失業率(3カ月)(2月) 3.8％ 3.7％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.41％
18:00 欧・ユーロ圏貿易収支(2月) -306億ユーロ
18:00 独・ZEW期待指数(4月) 15 13
21:30 加・消費者物価指数(3月) 5.2％
21:30 米・住宅着工件数(3月) 140.0万戸 145.0万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(3月) 146.0万戸 155.0万戸
欧・非公式欧州連合(欧)環境相会合(19日まで)
ノルウェー・議会が政府系ファンド(SWF)巡る公聴会開催
中・上海モーターショー(27日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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