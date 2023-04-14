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TKP 大幅に続伸、26年2月期の営業利益目標94億円、24年2月期予想は51.0％増の54億円／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:37JST <3479> TKP 2857 +186
大幅に続伸。26年2月期の営業損益目標を94.00億円の黒字とする中期経営計画を策定したと発表している。貸会議室の床面積を拡大しながら周辺事業を取り込み、シェア拡大や対象市場の拡張などを目指す。24年2月期の営業損益予想は前期比51.0％増の54.00億円の黒字。23年2月期の営業損益は35.75億円の黒字（前期実績8.83億円の赤字）で着地した。主力の貸会議室事業で会議やセミナー、研修などの需要が回復した。《ST》
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