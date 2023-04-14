*08:26JST 4/14

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28156.97、+74.27）

・NYダウは上昇（34029.69、+383.19）

・ナスダック総合指数は上昇（12166.27、+236.94）

・シカゴ日経先物は上昇（28395、大阪比+205）

・SOX指数は上昇（3074.94、+22.43）

・VIX指数は低下（17.80、-1.29）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・1ドル＝132.50-60円

・米原油先物は下落（82.16、-1.10）

・米長期金利は上昇

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・4月限オプションの特別清算指数（SQ）算出

・国債買いオペ

・衆参両院で本会議

・日本システムバンクが新規上場

・インド貿易収支（3月）

・ブラジルIBGEサービス部門売上高（2月）

・米小売売上高（3月）

・米輸入物価指数（3月）

・米鉱工業生産指数（3月）

・米設備稼働率（3月）

・米企業在庫（2月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（4月）

・米企業在庫（2月）

・タイとインドは休場

・JPモルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴ、ユナイテッドヘルス・グループなど

決算発表《ST》