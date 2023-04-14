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4/14の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:26JST 4/14
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28156.97、+74.27）
・NYダウは上昇（34029.69、+383.19）
・ナスダック総合指数は上昇（12166.27、+236.94）
・シカゴ日経先物は上昇（28395、大阪比+205）
・SOX指数は上昇（3074.94、+22.43）
・VIX指数は低下（17.80、-1.29）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・1ドル＝132.50-60円
・米原油先物は下落（82.16、-1.10）
・米長期金利は上昇
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・4月限オプションの特別清算指数（SQ）算出
・国債買いオペ
・衆参両院で本会議
・日本システムバンクが新規上場
・インド貿易収支（3月）
・ブラジルIBGEサービス部門売上高（2月）
・米小売売上高（3月）
・米輸入物価指数（3月）
・米鉱工業生産指数（3月）
・米設備稼働率（3月）
・米企業在庫（2月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（4月）
・米企業在庫（2月）
・タイとインドは休場
・JPモルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴ、ユナイテッドヘルス・グループなど
決算発表《ST》
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