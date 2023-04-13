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FFRI　ストップ高買い気配、23年3月期の営業利益予想を上方修正、人件費などが想定より減少／新興市場スナップショット

2023年4月13日 13:12

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記事提供元：フィスコ

*13:12JST <3692> FFRI 1121 カ -
ストップ高買い気配。23年3月期の営業利益予想を従来の0.46億円から2.03億円（前期実績1.03億円）に上方修正している。人材不足を背景に高コストでの採用を想定していた国内セキュリティ人材で、サイバーセキュリティに関する経験の有無に関わらず、自社が求めるコンピューター工学の基礎力が高い人材を中心に採用を進めた結果、人件費や採用費が想定よりも減少したため。《ST》

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