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4/13の強弱材料

2023年4月13日 08:35

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記事提供元：フィスコ

*08:35JST 4/13
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（28082.70、+159.33）
・VIX指数は低下（19.09、-0.01）
・米原油先物は上昇（83.26、+1.73）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開

弱気材料
・NYダウは下落（33646.50、-38.29）
・ナスダック総合指数は下落（11929.34、-102.54）
・シカゴ日経先物は下落（27945、大阪比-145）
・1ドル＝133.10-20円
・SOX指数は下落（3052.52、-56.90）
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項
・マネーストック（3月）
・対外対内証券売買契約（先週）
・投信概況（3月）
・衆院本会議
・ファーストリテイリング＜9983＞、ローソン＜2651＞など決算発表
・豪雇用統計（3月）
・中国貿易収支（3月）
・イタリア3年物と7年物国債入札
・独CPI（3月）
・英鉱工業生産指数（2月）
・英商品貿易収支（2月）
・ユーロ圏鉱工業生産指数（2月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米生産者物価コア指数（3月）
・米30年物国債入札
・石油輸出国機構（OPEC）月報
・タイは休場《FA》

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