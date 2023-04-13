関連記事
4/13の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:35JST 4/13
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28082.70、+159.33）
・VIX指数は低下（19.09、-0.01）
・米原油先物は上昇（83.26、+1.73）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・NYダウは下落（33646.50、-38.29）
・ナスダック総合指数は下落（11929.34、-102.54）
・シカゴ日経先物は下落（27945、大阪比-145）
・1ドル＝133.10-20円
・SOX指数は下落（3052.52、-56.90）
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・マネーストック（3月）
・対外対内証券売買契約（先週）
・投信概況（3月）
・衆院本会議
・ファーストリテイリング＜9983＞、ローソン＜2651＞など決算発表
・豪雇用統計（3月）
・中国貿易収支（3月）
・イタリア3年物と7年物国債入札
・独CPI（3月）
・英鉱工業生産指数（2月）
・英商品貿易収支（2月）
・ユーロ圏鉱工業生産指数（2月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米生産者物価コア指数（3月）
・米30年物国債入札
・石油輸出国機構（OPEC）月報
・タイは休場《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数、中貿易収支など 4/13 06:30
- 4/12の強弱材料 4/12 08:34
- 今日の注目スケジュール：米消費者物価コア指数、加中央銀行が政策金利発表、米FOMC議事要旨など 4/12 06:30
- 4/11の強弱材料 4/11 08:25
- 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中消費者物価指数、欧ユーロ圏小売売上高など 4/11 06:30