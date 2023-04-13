*08:35JST 4/13

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28082.70、+159.33）

・VIX指数は低下（19.09、-0.01）

・米原油先物は上昇（83.26、+1.73）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・NYダウは下落（33646.50、-38.29）

・ナスダック総合指数は下落（11929.34、-102.54）

・シカゴ日経先物は下落（27945、大阪比-145）

・1ドル＝133.10-20円

・SOX指数は下落（3052.52、-56.90）

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・マネーストック（3月）

・対外対内証券売買契約（先週）

・投信概況（3月）

・衆院本会議

・ファーストリテイリング＜9983＞、ローソン＜2651＞など決算発表

・豪雇用統計（3月）

・中国貿易収支（3月）

・イタリア3年物と7年物国債入札

・独CPI（3月）

・英鉱工業生産指数（2月）

・英商品貿易収支（2月）

・ユーロ圏鉱工業生産指数（2月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米生産者物価コア指数（3月）

・米30年物国債入札

・石油輸出国機構（OPEC）月報

・タイは休場《FA》