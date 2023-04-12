グッピーズ　ストップ高買い気配、23年8月期の営業利益予想を上方修正、人材サービスの求人閲覧数増加／新興市場スナップショット

*13:04JST <5127> グッピーズ 3305 カ -

ストップ高買い気配。23年8月期の営業利益予想を従来の5.20億円から6.03億円（前期実績4.70億円）に上方修正している。主力の人材サービス事業の求人閲覧数が増加したため。第2四半期累計（22年9月-23年2月）の営業利益は4.58億円で着地した。説明資料によると、前年同期比94.2％増。医療・介護・福祉業界に特化した求人サイト「GUPPY」で歯科職種向け求人広告が堅調に推移し、大幅増益に貢献した。《ST》