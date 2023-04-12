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わらべ日洋 大幅続伸、堅調決算や配当方針の変更を好感
記事提供元：フィスコ
*11:06JST わらべ日洋---大幅続伸、堅調決算や配当方針の変更を好感
わらべ日洋＜2918＞は大幅続伸。前日に23年2月期の決算を発表、営業利益は49.9億円で前期比12.3％増となり、従来予想の48億円をやや上回る着地になっている。年間配当金は従来計画の50円から65円に引き上げ。配当方針を変更して、連結配当性向をこれまでの25％めどから40％をめどとしている。また、24年2月期は52億円で同4.3％増と連続増益の見通しに。年間配当金も前期比5円増の70円を計画、中間配当の実施も発表。《ST》
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