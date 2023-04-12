シリコンスタ　ストップ高、DeNAのEV転換シミュレーター「FACTEV」の開発に協力／新興市場スナップショット

*09:50JST <3907> シリコンスタ 1737 +300

ストップ高で年初来高値更新。ディー・エヌ・エー＜2432＞からの委託を受け、EV転換シミュレーター「FACTEV（ファクティブ）」の開発に協力したと発表している。同シミュレーターは、EV普及のボトルネックとされていた実用航続距離を車両データを取得せずに簡単にシミュレーションすることが可能。また、走行地域の道路特性や気象情報などの情報を分析に用い、用途に合った候補EVを選定して実用性能や導入効果をデータで提供するとしている。《ST》