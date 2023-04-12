関連記事
シリコンスタ ストップ高、DeNAのEV転換シミュレーター「FACTEV」の開発に協力／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:50JST <3907> シリコンスタ 1737 +300
ストップ高で年初来高値更新。ディー・エヌ・エー＜2432＞からの委託を受け、EV転換シミュレーター「FACTEV（ファクティブ）」の開発に協力したと発表している。同シミュレーターは、EV普及のボトルネックとされていた実用航続距離を車両データを取得せずに簡単にシミュレーションすることが可能。また、走行地域の道路特性や気象情報などの情報を分析に用い、用途に合った候補EVを選定して実用性能や導入効果をデータで提供するとしている。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- アンビDX 大幅に3日続伸、GameFiプラットフォーム事業のシンガポール企業と資本業務提携／新興市場スナップショット 4/12 09:36
- インフォネット 大幅に5日続伸、Webサイトアクセス分析ツールの累計導入サイトが100サイト突破／新興市場スナップショット 4/12 09:25
- アクリート 大幅に3日ぶり反発、ディーエムソリューションズと業務提携、紙媒体とSMSを組み合わせ／新興市場スナップショット 4/11 14:02
- MacbeeP 大幅に3日ぶり反落、公募増資で新株27万株発行、調達資金54億円は借入金返済などに充当／新興市場スナップショット 4/11 12:57
- ステムリム 上場来高値、23年7月期は営業黒字に転換、再生誘導医薬でマイルストーン達成／新興市場スナップショット 4/11 12:41