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4/12の強弱材料

2023年4月12日 08:34

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記事提供元：フィスコ

*08:34JST 4/12
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（27923.37、+289.71）
・NYダウは上昇（33684.79、+98.27）
・シカゴ日経先物は上昇（28025、大阪比+85）
・1ドル＝133.60-70円
・米原油先物は上昇（81.53、+1.79）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開

弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（12031.88、-52.48）
・SOX指数は下落（3109.42、-17.55）
・VIX指数は上昇（19.10、+0.13）
・米長期金利は上昇
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項
・銀行貸出動向（3月）
・コア機械受注（2月）
・国内企業物価指数（3月）
・ispaceが新規上場
・インド消費者物価指数（3月）
・インド鉱工業生産（2月）
・露CPI（3月）
・独30年物国債入札
・英ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演
・カナダ銀行（中央銀行）が政策金利発表
・ブラジル小売売上高（2月）
・米消費者物価コア指数（3月）
・米財政収支（3月）
・米10年物国債入札
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（3月21-22日会合分）
・米G20財務相・中央銀行総裁会議（13日まで）
・米リッチモンド連銀総裁が投資関連会議で挨拶《ST》

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