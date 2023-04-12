*08:34JST 4/12

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27923.37、+289.71）

・NYダウは上昇（33684.79、+98.27）

・シカゴ日経先物は上昇（28025、大阪比+85）

・1ドル＝133.60-70円

・米原油先物は上昇（81.53、+1.79）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（12031.88、-52.48）

・SOX指数は下落（3109.42、-17.55）

・VIX指数は上昇（19.10、+0.13）

・米長期金利は上昇

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・銀行貸出動向（3月）

・コア機械受注（2月）

・国内企業物価指数（3月）

・ispaceが新規上場

・インド消費者物価指数（3月）

・インド鉱工業生産（2月）

・露CPI（3月）

・独30年物国債入札

・英ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演

・カナダ銀行（中央銀行）が政策金利発表

・ブラジル小売売上高（2月）

・米消費者物価コア指数（3月）

・米財政収支（3月）

・米10年物国債入札

・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（3月21-22日会合分）

・米G20財務相・中央銀行総裁会議（13日まで）

・米リッチモンド連銀総裁が投資関連会議で挨拶《ST》