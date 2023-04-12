*07:27JST NY金：反発で2019.00ドル、米長期金利の動向を意識した買いが入る

NY金先物6月限は反発（COMEX金6月限終値：2019.00 ↑15.20）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比＋15.20ドルの2019.00ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2003.70ドル－2022.50ドル。アジア市場の序盤で2003.70ドルまで売られたが、その後は米長期金利の動向を意識した買いが入ったことで反転し、ロンドン市場の序盤にかけて2022.50ドルまで反発した。ただ、米国市場では長期金利が下げ渋ったことを受けて利食い売りも観測されており、一時2010.70ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に2020ドルを挟んだ水準で推移。《CS》