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今日の注目スケジュール：米消費者物価コア指数、加中央銀行が政策金利発表、米FOMC議事要旨など

2023年4月12日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：米消費者物価コア指数、加中央銀行が政策金利発表、米FOMC議事要旨など
＜国内＞
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(3月)　　3.3％
08:50　貸出動向 銀行計(3月)　　3.6％
08:50　コア機械受注(2月)　-6.3％　9.5％
08:50　国内企業物価指数(3月)　7.2％　8.2％


ispaceが東証グロースに新規上場(公開価格:254円)


＜海外＞
21:00　印・消費者物価指数(3月)　5.72％　6.44％
21:00　印・鉱工業生産(2月)　5.0％　5.2％
21:00　ブ・小売売上高(2月)　3.0％　-2.6％
21:30　米・消費者物価コア指数(3月)　5.6％　5.5％
23:00　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　4.50％　4.50％
25:00　露・CPI(3月)　0.30％　0.46％
27:00　米・財政収支(3月)　　-1926億ドル
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(3月21-22日会合分)


米・G20財務相・中央銀行総裁会議(13日まで)

米・リッチモンド連銀総裁が投資関連会議で挨拶

英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演

米・10年債入札

独・30年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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