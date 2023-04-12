*06:30JST 今日の注目スケジュール：米消費者物価コア指数、加中央銀行が政策金利発表、米FOMC議事要旨など

＜国内＞

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(3月) 3.3％

08:50 貸出動向 銀行計(3月) 3.6％

08:50 コア機械受注(2月) -6.3％ 9.5％

08:50 国内企業物価指数(3月) 7.2％ 8.2％



ispaceが東証グロースに新規上場(公開価格:254円)



＜海外＞

21:00 印・消費者物価指数(3月) 5.72％ 6.44％

21:00 印・鉱工業生産(2月) 5.0％ 5.2％

21:00 ブ・小売売上高(2月) 3.0％ -2.6％

21:30 米・消費者物価コア指数(3月) 5.6％ 5.5％

23:00 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 4.50％ 4.50％

25:00 露・CPI(3月) 0.30％ 0.46％

27:00 米・財政収支(3月) -1926億ドル

27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(3月21-22日会合分)



米・G20財務相・中央銀行総裁会議(13日まで)

米・リッチモンド連銀総裁が投資関連会議で挨拶

英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演

米・10年債入札

独・30年債入札



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》