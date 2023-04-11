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出来高変化率ランキング（13時台）～ステムリム、ライフコーポなどがランクイン
*13:46JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ステムリム、ライフコーポなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月11日 13:34 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2388＞ ウェッジHD 2756000 241960 1039.03% -30.3%
＜4745＞ 東京個別 1106200 120240 819.99% -5.75%
＜4992＞ 北興化 788600 93500 743.42% 12.64%
＜4599＞ ステムリム 1893400 225940 738.01% 29.44%
＜7095＞ MacbeeP 300300 36060 732.78% -18.89%
＜3697＞ SHIFT 1280300 190260 572.92% 16.16%
＜8194＞ ライフコーポ 538800 83020 549.00% 11.43%
＜8508＞ Jトラスト 3020800 469280 543.71% 7.77%
＜5127＞ グッピーズ 249800 46360 438.83% -6.46%
＜9418＞ USENNEX 1090000 206140 428.77% 8.54%
＜2198＞ アイケイケイ 636400 120660 427.43% -5.08%
＜6334＞ 明治機 4116100 888160 363.44% 2.74%
＜6579＞ ログリー 1526200 330920 361.20% 5.41%
＜4476＞ AI CROSS 247600 5536000.00% 3.4725%
＜2937＞ サンクゼール 511600 129280 295.73% -12.62%
＜2462＞ ライク 260400 69340 275.54% -6.73%
＜8914＞* エリアリンク 60700 17980 237.60% 4.59%
＜1419＞ タマホーム 989100 308540 220.57% -1.66%
＜6927＞ ヘリオスTH 1459400 456200 219.90% 7.97%
＜7078＞ INC 747000 236000 216.53% -4.26%
<7063>* バードマン 207400 68320 203.57% 10.18%
<4347> ブロメディア 126800 42580 197.79% 0.24%
<2607> 不二製油G 365600 127000 187.87% 2.75%
<6522> アスタリスク 383600 138480 177.01% 15.95%
<4166> かっこ 1473400 532360 176.77% -9.31%
<9274>* KPPグループHD 1183300 435680 171.60% -1.44%
<4488> AIinside 46700 17440 167.78% -0.75%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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