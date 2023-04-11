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出来高変化率ランキング（13時台）～ステムリム、ライフコーポなどがランクイン

2023年4月11日 13:46

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記事提供元：フィスコ

*13:46JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ステムリム、ライフコーポなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[4月11日　13:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2388＞ ウェッジHD　　　 　2756000 　241960　 1039.03% -30.3%
＜4745＞ 東京個別　　　　　 　1106200 　120240　 819.99% -5.75%
＜4992＞ 北興化　　　　　　 　788600 　93500　 743.42% 12.64%
＜4599＞ ステムリム　　　　 　1893400 　225940　 738.01% 29.44%
＜7095＞ MacbeeP　　 　300300 　36060　 732.78% -18.89%
＜3697＞ SHIFT　　　　 　1280300 　190260　 572.92% 16.16%
＜8194＞ ライフコーポ　　　 　538800 　83020　 549.00% 11.43%
＜8508＞ Jトラスト　　　　 　3020800 　469280　 543.71% 7.77%
＜5127＞ グッピーズ　　　　 　249800 　46360　 438.83% -6.46%
＜9418＞ USENNEX　　 　1090000 　206140　 428.77% 8.54%
＜2198＞ アイケイケイ　　　 　636400 　120660　 427.43% -5.08%
＜6334＞ 明治機　　　　　　 　4116100 　888160　 363.44% 2.74%
＜6579＞ ログリー　　　　　 　1526200 　330920　 361.20% 5.41%
＜4476＞ AI　　　　　　　 　CROSS 　247600　 5536000.00% 3.4725%
＜2937＞ サンクゼール　　　 　511600 　129280　 295.73% -12.62%
＜2462＞ ライク　　　　　　 　260400 　69340　 275.54% -6.73%
＜8914＞* エリアリンク　　　 　60700 　17980　 237.60% 4.59%
＜1419＞ タマホーム　　　　 　989100 　308540　 220.57% -1.66%
＜6927＞ ヘリオスTH　　　 　1459400 　456200　 219.90% 7.97%
＜7078＞ INC　　　　　　 　747000 　236000　 216.53% -4.26%
<7063>* バードマン　　　　 　207400 　68320　 203.57% 10.18%
<4347> ブロメディア　　　 　126800 　42580　 197.79% 0.24%
<2607> 不二製油G　　　　 　365600 　127000　 187.87% 2.75%
<6522> アスタリスク　　　 　383600 　138480　 177.01% 15.95%
<4166> かっこ　　　　　　 　1473400 　532360　 176.77% -9.31%
<9274>* KPPグループHD 　1183300 　435680　 171.60% -1.44%
<4488> AIinside　 　46700 　17440　 167.78% -0.75%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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