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4/7の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:34JST 4/7
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（33485.29、+2.57）
・ナスダック総合指数は上昇（12087.96、+91.10）
・シカゴ日経先物は上昇（27630、大阪比+100）
・1ドル＝131.80-90円
・VIX指数は低下（18.40、-0.68）
・米原油先物は上昇（80.70、+0.09）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・日経平均は下落（27472.63、-340.63）
・SOX指数は下落（3071.77、-14.21）
・米長期金利は上昇
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・毎月勤労統計（2月）
・家計調査（2月）
・貿易統計（3月上中旬）
・日銀営業毎旬報告（3月末）
・景気動向指数（2月）
・衆参両院で本会議
・安川電機＜6506＞など決算発表
・中国外貨準備高（3月）
・露GDP（10-12月）
・米雇用統計（3月）
・米消費者信用残高（2月）
・香港、欧米株式市場は祝日のため休場（聖金曜日）
・米ニューヨーク国際自動車ショー（16日まで）
・統一地方選挙前半戦の投開票（9日、知事、政令市長など）《ST》
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