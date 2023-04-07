*08:34JST 4/7

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（33485.29、+2.57）

・ナスダック総合指数は上昇（12087.96、+91.10）

・シカゴ日経先物は上昇（27630、大阪比+100）

・1ドル＝131.80-90円

・VIX指数は低下（18.40、-0.68）

・米原油先物は上昇（80.70、+0.09）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・日経平均は下落（27472.63、-340.63）

・SOX指数は下落（3071.77、-14.21）

・米長期金利は上昇

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・毎月勤労統計（2月）

・家計調査（2月）

・貿易統計（3月上中旬）

・日銀営業毎旬報告（3月末）

・景気動向指数（2月）

・衆参両院で本会議

・安川電機＜6506＞など決算発表

・中国外貨準備高（3月）

・露GDP（10-12月）

・米雇用統計（3月）

・米消費者信用残高（2月）

・香港、欧米株式市場は祝日のため休場（聖金曜日）

・米ニューヨーク国際自動車ショー（16日まで）

・統一地方選挙前半戦の投開票（9日、知事、政令市長など）《ST》