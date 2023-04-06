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ネクスグループ　大幅反発、高い中計数値目標を材料視

2023年4月6日 11:05

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記事提供元：フィスコ

*11:05JST ネクスグループ---大幅反発、高い中計数値目標を材料視
ネクスグループ＜6634＞は大幅反発。前日に中期経営計画を発表している。25年11月期における達成目標として、売上高25億円以上、営業利益率15％以上（3.75億円以上）、時価総額130億円以上などを掲げている。23年11月期見通しは売上高が14.7億円、営業利益1.5億円、現在の時価総額は51億円程度であり、それぞれ今後の急拡大を想定する形に。「暗号資産・ブロックチェーン」、「メタバース」に注力など成長分野への転換を進めていくようだ。《ST》

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