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出来高変化率ランキング（14時台）～桜ゴム、MTGがランクイン

2023年4月5日 14:56

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記事提供元：フィスコ

*14:56JST 出来高変化率ランキング（14時台）～桜ゴム、MTGがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [4月5日　14:45　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜1890＞ 東洋建　　　　　　 　5735300 　193840　 2858.78% 4.31%
＜2721＞ JHD　　　　　　 　3711400 　129960　 2755.80% 28.99%
＜7793＞ イメージ・マジック 　7230200 　344400　 1999.36% 20.7%
＜9560＞ プログリット　　　 　421100 　62280　 576.14% 7.91%
＜7271＞ 安永　　　　　　　 　3137700 　480440　 553.09% -1.47%
＜5932＞ 三協立山　　　　　 　698000 　124780　 459.38% -3.74%
＜4598＞ DELTA－P　　 　6854200 　1259020　 444.41% 12.87%
＜6016＞ ジャパンエン　　　 　2055300 　415040　 395.21% 20.85%
＜2634＞ 野村SPH有　　　 　164240 　36872　 345.43% -0.48%
＜3107＞ ダイワボHD　　　 　735700 　167220　 339.96% 7.15%
＜1577＞ 高配当70　　　　 　18298 　4171.2　 338.67% -1.54%
＜2685＞ アダストリア　　　 　1526200 　365320　 317.77% -6.09%
＜6568＞ 神戸天然物化学　　 　182800 　43820　 317.16% -1.79%
＜4892＞ サイフューズ　　　 　7861900 　1894920　 314.89% -5.32%
＜7818＞ トランザク　　　　 　443100 　107220　 313.26% -3.83%
＜5189＞* 桜ゴム　　　　　　 　377300 　106740　 253.48% 2.85%
＜2195＞ アミタHD　　　　 　108400 　31920　 239.60% 0%
＜4554＞ 富士製薬　　　　　 　238800 　70580　 238.34% 1.95%
＜6096＞ レアジョブ　　　　 　197300 　59160　 233.50% 7.03%
＜7991＞ マミヤオーピー　　 　184600 　55740　 231.18% -7.37%
<2630> MX米SP有　　　 　31463 　10088.4　 211.87% -0.49%
<2148> ITM　　　　　　 　138900 　45340　 206.35% -0.49%
<1557> SPDR500　　 　14436 　4718　 205.98% -1.47%
<2647> 野村米十債　　　　 　490 　174　 181.61% -0.39%
<7806>* MTG　　　　　　 　53000 　19500　 171.79% 1.14%
<8088> 岩谷産　　　　　　 　443600 　163220　 171.78% 2.35%
<6331> 菱化工機　　　　　 　131900 　48980　 169.29% -0.68%
<1328> 金連動　　　　　　 　16780 　6570　 155.40% 1.22%
<3498> 霞ヶ関キャピタル　 　624700 　245060　 154.92% 0%
<2471> エスプール　　　　 　2217800 　899900　 146.45% -2%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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