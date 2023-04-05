*14:56JST 出来高変化率ランキング（14時台）～桜ゴム、MTGがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [4月5日 14:45 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜1890＞ 東洋建 5735300 193840 2858.78% 4.31%

＜2721＞ JHD 3711400 129960 2755.80% 28.99%

＜7793＞ イメージ・マジック 7230200 344400 1999.36% 20.7%

＜9560＞ プログリット 421100 62280 576.14% 7.91%

＜7271＞ 安永 3137700 480440 553.09% -1.47%

＜5932＞ 三協立山 698000 124780 459.38% -3.74%

＜4598＞ DELTA－P 6854200 1259020 444.41% 12.87%

＜6016＞ ジャパンエン 2055300 415040 395.21% 20.85%

＜2634＞ 野村SPH有 164240 36872 345.43% -0.48%

＜3107＞ ダイワボHD 735700 167220 339.96% 7.15%

＜1577＞ 高配当70 18298 4171.2 338.67% -1.54%

＜2685＞ アダストリア 1526200 365320 317.77% -6.09%

＜6568＞ 神戸天然物化学 182800 43820 317.16% -1.79%

＜4892＞ サイフューズ 7861900 1894920 314.89% -5.32%

＜7818＞ トランザク 443100 107220 313.26% -3.83%

＜5189＞* 桜ゴム 377300 106740 253.48% 2.85%

＜2195＞ アミタHD 108400 31920 239.60% 0%

＜4554＞ 富士製薬 238800 70580 238.34% 1.95%

＜6096＞ レアジョブ 197300 59160 233.50% 7.03%

＜7991＞ マミヤオーピー 184600 55740 231.18% -7.37%

<2630> MX米SP有 31463 10088.4 211.87% -0.49%

<2148> ITM 138900 45340 206.35% -0.49%

<1557> SPDR500 14436 4718 205.98% -1.47%

<2647> 野村米十債 490 174 181.61% -0.39%

<7806>* MTG 53000 19500 171.79% 1.14%

<8088> 岩谷産 443600 163220 171.78% 2.35%

<6331> 菱化工機 131900 48980 169.29% -0.68%

<1328> 金連動 16780 6570 155.40% 1.22%

<3498> 霞ヶ関キャピタル 624700 245060 154.92% 0%

<2471> エスプール 2217800 899900 146.45% -2%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》