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出来高変化率ランキング（14時台）～桜ゴム、MTGがランクイン
*14:56JST 出来高変化率ランキング（14時台）～桜ゴム、MTGがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月5日 14:45 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜1890＞ 東洋建 5735300 193840 2858.78% 4.31%
＜2721＞ JHD 3711400 129960 2755.80% 28.99%
＜7793＞ イメージ・マジック 7230200 344400 1999.36% 20.7%
＜9560＞ プログリット 421100 62280 576.14% 7.91%
＜7271＞ 安永 3137700 480440 553.09% -1.47%
＜5932＞ 三協立山 698000 124780 459.38% -3.74%
＜4598＞ DELTA－P 6854200 1259020 444.41% 12.87%
＜6016＞ ジャパンエン 2055300 415040 395.21% 20.85%
＜2634＞ 野村SPH有 164240 36872 345.43% -0.48%
＜3107＞ ダイワボHD 735700 167220 339.96% 7.15%
＜1577＞ 高配当70 18298 4171.2 338.67% -1.54%
＜2685＞ アダストリア 1526200 365320 317.77% -6.09%
＜6568＞ 神戸天然物化学 182800 43820 317.16% -1.79%
＜4892＞ サイフューズ 7861900 1894920 314.89% -5.32%
＜7818＞ トランザク 443100 107220 313.26% -3.83%
＜5189＞* 桜ゴム 377300 106740 253.48% 2.85%
＜2195＞ アミタHD 108400 31920 239.60% 0%
＜4554＞ 富士製薬 238800 70580 238.34% 1.95%
＜6096＞ レアジョブ 197300 59160 233.50% 7.03%
＜7991＞ マミヤオーピー 184600 55740 231.18% -7.37%
<2630> MX米SP有 31463 10088.4 211.87% -0.49%
<2148> ITM 138900 45340 206.35% -0.49%
<1557> SPDR500 14436 4718 205.98% -1.47%
<2647> 野村米十債 490 174 181.61% -0.39%
<7806>* MTG 53000 19500 171.79% 1.14%
<8088> 岩谷産 443600 163220 171.78% 2.35%
<6331> 菱化工機 131900 48980 169.29% -0.68%
<1328> 金連動 16780 6570 155.40% 1.22%
<3498> 霞ヶ関キャピタル 624700 245060 154.92% 0%
<2471> エスプール 2217800 899900 146.45% -2%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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