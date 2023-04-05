ＡｎｙＭｉｎｄ　大幅に続伸、スパークス・グループ傘下の9.11％所有を材料視／新興市場スナップショット

*12:34JST <5027> ＡｎｙＭｉｎｄ 965 +73

大幅に続伸。スパークス・グループ＜8739＞傘下の投資運用会社スパークス・アセット・マネジメント（東京都港区）が519万0700株（保有割合9.11％）を所有していることが5％ルールに基づく大量保有報告書（特例対象株券等）で明らかになり、買い材料視されている。保有目的は「投資一任契約」及び「投資信託委託契約」に基づく純投資。報告義務発生日は3月31日だった。《ST》