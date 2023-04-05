*09:58JST 出来高変化率ランキング（9時台）～東洋建、富士製薬などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [4月5日 9:41 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1890＞* 東洋建 3345300 193840 1625.8% 6.15%

＜7793＞* イメージ・マジック 2120100 344400 515.59% 18.63%

＜2721＞* JHD 405400 129960 211.94% 14.13%

＜2630＞* MX米SP有 29649 10088.4 193.89% -0.3%

＜7818＞* トランザク 282500 107220 163.48% -1.15%

＜2647＞* 野村米十債 450 174 158.62% -0.35%

＜5932＞* 三協立山 250000 124780 100.35% 2.01%

＜6067＞* インパクト 18100 9580 88.94% 0%

＜4554＞* 富士製薬 132100 70580 87.16% 2.96%

＜4892＞* サイフューズ 3121100 1894920 64.71% 2.73%

＜2558＞* MXS米株 56152 34309.2 63.66% -1.33%

＜2685＞* アダストリア 591100 365320 61.8% -6.78%

＜3107＞* ダイワボHD 256000 167220 53.09% 7.38%

＜1547＞* 上場米国 87060 58074 49.91% -1.38%

＜7271＞* 安永 705500 480440 46.84% 7.51%

＜6331＞* 菱化工機 64600 48980 31.89% 0.44%

＜9211＞* エフ・コード 12200 9260 31.75% -1.39%

＜2845＞* 野村ナスH有 107050 86034 24.43% 0.05%

＜2237＞* iFSPWブ 3112 2587.2 20.28% -0.99%

＜2471＞* エスプール 1052600 899900 16.97% -1.66%

<4180>* Appier 1708200 1462780 16.78% -7.04%

<2634>* 野村SPH有 41390 36872 12.25% -0.3%

<8088>* 岩谷産 179700 163220 10.1% 2.35%

<1821>* 三住建設 1134300 1090960 3.97% 1.79%

<1571>* 日経インバ 2266591 2216440 2.26% 0.77%

<2840>* iFEナ100無 16468 16134.6 2.07% -0.89%

<3549>* クスリのアオキ 99400 97540 1.91% -1.03%

<2568>* 上場NSQ 85100 84708 0.46% -1.1%

<3627>* JNS 131700 132240 -0.41% -0.76%

<2631>* MXナスダク 43017 43996.4 -2.23% -1.08%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》