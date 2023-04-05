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出来高変化率ランキング（9時台）～東洋建、富士製薬などがランクイン

2023年4月5日 09:58

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記事提供元：フィスコ

*09:58JST 出来高変化率ランキング（9時台）～東洋建、富士製薬などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月5日　9:41　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1890＞* 東洋建　　　　　　 3345300 　193840　 1625.8% 6.15%
＜7793＞* イメージ・マジック　2120100 　344400　 515.59% 18.63%
＜2721＞* JHD　　　　　　　405400 　129960　 211.94% 14.13%
＜2630＞* MX米SP有　　　　29649 　10088.4　 193.89% -0.3%
＜7818＞* トランザク　　　　　282500 　107220　 163.48% -1.15%
＜2647＞* 野村米十債　　　　　450 　174　 158.62% -0.35%
＜5932＞* 三協立山　　　　　　250000 　124780　 100.35% 2.01%
＜6067＞* インパクト　　　　　18100 　9580　 88.94% 0%
＜4554＞* 富士製薬　　　　　　132100 　70580　 87.16% 2.96%
＜4892＞* サイフューズ　　　　3121100 　1894920　 64.71% 2.73%
＜2558＞* MXS米株　　　　　56152 　34309.2　 63.66% -1.33%
＜2685＞* アダストリア　　　　591100 　365320　 61.8% -6.78%
＜3107＞* ダイワボHD　　　　256000 　167220　 53.09% 7.38%
＜1547＞* 上場米国　　　　　　87060 　58074　 49.91% -1.38%
＜7271＞* 安永　　　　　　　　705500 　480440　 46.84% 7.51%
＜6331＞* 菱化工機　　　　　　64600 　48980　 31.89% 0.44%
＜9211＞* エフ・コード　　　　12200 　9260　 31.75% -1.39%
＜2845＞* 野村ナスH有　　　　107050 　86034　 24.43% 0.05%
＜2237＞* iFSPWブ　　　　3112 　2587.2　 20.28% -0.99%
＜2471＞* エスプール　　　　　1052600 　899900　 16.97% -1.66%
<4180>* Appier　　　　1708200 　1462780　 16.78% -7.04%
<2634>* 野村SPH有　　　　41390 　36872　 12.25% -0.3%
<8088>* 岩谷産　　　　　　　179700 　163220　 10.1% 2.35%
<1821>* 三住建設　　　　　　1134300 　1090960　 3.97% 1.79%
<1571>* 日経インバ　　　　　2266591 　2216440　 2.26% 0.77%
<2840>* iFEナ100無　　16468 　16134.6　 2.07% -0.89%
<3549>* クスリのアオキ　　　99400 　97540　 1.91% -1.03%
<2568>* 上場NSQ　　　　　85100 　84708　 0.46% -1.1%
<3627>* JNS　　　　　　　131700 　132240　 -0.41% -0.76%
<2631>* MXナスダク　　　　43017 　43996.4　 -2.23% -1.08%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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