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あさひ 大幅続落、前期業績下振れ着地や株主優待廃止をマイナス視先行
記事提供元：フィスコ
*13:50JST あさひ---大幅続落、前期業績下振れ着地や株主優待廃止をマイナス視先行
あさひ＜3333＞は大幅続落。前日に23年2月期の決算を発表、営業利益は51.3億円で前期比1.8％減となり、従来予想の56億円を下回る着地に。24年2月期は52億円で同1.4％増の見通しで、従来の23年2月期計画水準を下回っている。また、株主還元策の方針を変更、配当性向を35％に高める一方で株主優待制度を廃止へ。24年2月期年間配当金は前期比17円増配の45円計画だが、少数株主にとって、実質的な配当・優待利回りは低下することになる。《TY》
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