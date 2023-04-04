*07:38JST NY原油：大幅高で80.42ドル、減産を意識した買いが入る

NY原油先物5月限は大幅高（NYMEX原油5月限終値：80.42 ↑4.75）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋4.75ドルの80.42ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは79.00ドル-81.69ドル。減産報道を受けてアジア市場の序盤で81.69ドルまで一段高となった。その後79.00ドルまで下げたが、長期金利の低下を受けて米国市場で80.95ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引でも80ドル台で推移した。《CS》