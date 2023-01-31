*08:22JST 1/31

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27433.40、+50.84）

・シカゴ日経先物は上昇（27410、大阪比+40）

・1ドル＝130.40-50円

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・NYダウは下落（33717.09、-260.99）

・ナスダック総合指数は下落（11393.81、-227.90）

・SOX指数は下落（2866.69、-78.58）

・VIX指数は上昇（19.94、+1.43）

・米原油先物は下落（77.90、-1.78）

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・有効求人倍率（12月）

・失業率（12月）

・鉱工業生産指数（12月）

・小売売上高（12月）

・百貨店売上高（12月）

・スーパー売上高（12月）

・日銀金融政策決定会合議事録公表（2012年7-12月開催分）

・消費者態度指数（1月）

・住宅着工件数（12月）

・外国為替平衡操作の実施状況（12月29日-1月27日）

・2022年10-12月期決算発表の前半集中日

・豪小売売上高（12月）

・中国工業企業利益（12月）

・中国製造業PMI（1月）

・中国非製造業PMI（1月）

・中国総合PMI（1月）

・独失業率（失業保険申請率）（1月）

・独GDP速報値（10-12月）

・ユーロ圏GDP速報値（10-12月）

・インド財政赤字（12月）

・南ア貿易収支（12月）

・独消費者物価指数（1月）

・米雇用コスト指数（10-12月）

・米FHFA住宅価格指数（11月）

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（11月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（1月）

・米消費者信頼感指数（1月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）（2月1日まで）

・国際通貨基金（IMF）が世界経済見通し（WEO）改定

・独2年物国債入札

・伊5年物国債と10年物国債入札《ST》