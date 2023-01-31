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1/31の強弱材料
*08:22JST 1/31
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27433.40、+50.84）
・シカゴ日経先物は上昇（27410、大阪比+40）
・1ドル＝130.40-50円
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・NYダウは下落（33717.09、-260.99）
・ナスダック総合指数は下落（11393.81、-227.90）
・SOX指数は下落（2866.69、-78.58）
・VIX指数は上昇（19.94、+1.43）
・米原油先物は下落（77.90、-1.78）
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・有効求人倍率（12月）
・失業率（12月）
・鉱工業生産指数（12月）
・小売売上高（12月）
・百貨店売上高（12月）
・スーパー売上高（12月）
・日銀金融政策決定会合議事録公表（2012年7-12月開催分）
・消費者態度指数（1月）
・住宅着工件数（12月）
・外国為替平衡操作の実施状況（12月29日-1月27日）
・2022年10-12月期決算発表の前半集中日
・豪小売売上高（12月）
・中国工業企業利益（12月）
・中国製造業PMI（1月）
・中国非製造業PMI（1月）
・中国総合PMI（1月）
・独失業率（失業保険申請率）（1月）
・独GDP速報値（10-12月）
・ユーロ圏GDP速報値（10-12月）
・インド財政赤字（12月）
・南ア貿易収支（12月）
・独消費者物価指数（1月）
・米雇用コスト指数（10-12月）
・米FHFA住宅価格指数（11月）
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（11月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（1月）
・米消費者信頼感指数（1月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）（2月1日まで）
・国際通貨基金（IMF）が世界経済見通し（WEO）改定
・独2年物国債入札
・伊5年物国債と10年物国債入札《ST》
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