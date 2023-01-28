*00:30JST 【市場反応】米12月中古住宅販売成約指数やミシガン大消費者信頼感は予想上振れ、1年期待インフレ率確報値は下方修正、ドルま

米12月中古住宅販売成約指数は前月比＋2.5％と、予想外に5月以来のプラスに改善した。同指数は中古住宅販売の先行指標として注目されるが、今後の販売が増える可能性が示唆された。最近の住宅ローン金利の低下で、販売が増加した可能性がある。

同時刻に発表された米1月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値は64.9と、速報値64.6から予想外に上方修正され、昨年4月来で最高。米連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ期待として注視している同指数の1年期待インフレ率確報値は3.9％と、速報値4.0％から下方修正され21年4月以降で最低。さらに、5-10年期待インフレ率確報値も2.9％と、速報値3.0％から下方修正された。

期待インフレ低下も、消費者信頼感や中古住宅販売成約指数が予想を上回り、米国債相場やドルはまちまち。10年債利回りは3.54％で推移した。ドル・円は129円85-90銭、ユーロ・ドルは1.0865-70ドルで推移。

【経済指標】・米・1月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：64.9（予想：64.6、速報値：64.6）・米・1月ミシガン大学1年期待インフレ率確報値：3.9％（速報値：4.0％）・米・1月ミシガン大学5-10年期待インフレ率確報値：2.9％（速報値：3.0％）・米・12月中古住宅販売成約指数：前月比＋2.5％（予想：-1.0％、11月：-2.6％←-4.0％）《KY》