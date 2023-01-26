サイバートラスト　大幅に反落、23年3月期第3四半期の営業利益17.4％増も進捗率62.9％／新興市場スナップショット

*13:54JST ＜4498＞ サイバートラスト 3345 -310

大幅に反落。23年3月期第3四半期累計（22年4-12月）の営業利益を前年同期比17.4％増の6.60億円と発表している。デバイス証明書管理サービスや電子認証サービスなどが伸び、利益が拡大した。通期予想は前期比20.9％増の10.50億円で据え置いたが、進捗率が62.9％にとどまったことから計画未達懸念が台頭している。前日までの連騰を受けて利益確定売りも出ているようだ。《ST》