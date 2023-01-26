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今日の注目スケジュール：工作機械受注、米GDP速報値、米新築住宅販売件数など

2023年1月26日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、米GDP速報値、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(1月17、18日)
08:50　企業向けサービス価格指数(12月)　1.6％　1.7％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
14:00　首都圏新築分譲マンション(12月)　　-47.4％
15:00　工作機械受注(12月)　　1.0％


テクノロジーズが東証グロースに新規上場(公開価格:1000円)


＜海外＞
08:00　韓・GDP(10-12月)　1.5％　3.1％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.67％
20:00　ブ・FGV建設コスト(1月)　　0.27％
21:30　ブ・経常収支(12月)　　-0.6億ドル
21:30　ブ・海外直接投資(12月)　　83.38億ドル
22:30　米・卸売在庫(12月)　　1.0％
22:30　米・GDP速報値(10-12月)　2.9％　3.2％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　19万件
22:30　米・耐久財受注(12月)　2.9％　-2.1％
24:00　米・新築住宅販売件数(12月)　61.5万戸　64.0万戸
26:30　ブ・連邦政府債務残高(12月)　　5兆8710億レアル


南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　7.50％　7.00％

伊・2年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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