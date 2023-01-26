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今日の注目スケジュール：工作機械受注、米GDP速報値、米新築住宅販売件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、米GDP速報値、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
08:50 日銀金融政策決定会合における主な意見(1月17、18日)
08:50 企業向けサービス価格指数(12月) 1.6％ 1.7％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
14:00 首都圏新築分譲マンション(12月) -47.4％
15:00 工作機械受注(12月) 1.0％
テクノロジーズが東証グロースに新規上場(公開価格:1000円)
＜海外＞
08:00 韓・GDP(10-12月) 1.5％ 3.1％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.67％
20:00 ブ・FGV建設コスト(1月) 0.27％
21:30 ブ・経常収支(12月) -0.6億ドル
21:30 ブ・海外直接投資(12月) 83.38億ドル
22:30 米・卸売在庫(12月) 1.0％
22:30 米・GDP速報値(10-12月) 2.9％ 3.2％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 19万件
22:30 米・耐久財受注(12月) 2.9％ -2.1％
24:00 米・新築住宅販売件数(12月) 61.5万戸 64.0万戸
26:30 ブ・連邦政府債務残高(12月) 5兆8710億レアル
南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 7.50％ 7.00％
伊・2年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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